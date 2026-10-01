Pupuk Kaltim Raih Predikat Gold di Ajang CSR & PDB Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) meraih penghargaan CSR & PDB Awards 2026 dengan predikat Gold dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Penghargaan ini diberikan atas kiprah Pupuk Kaltim dalam mendorong pembangunan masyarakat dan desa secara berkelanjutan melalui program Pengembangan Kawasan Terpadu Berbasis Integrasi Sistem Agroenergi (PKT BISA), yang diimplementasikan di Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Program ini dinilai mampu menghadirkan pendekatan pemberdayaan yang mengintegrasikan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pengelolaan limbah, energi terbarukan, hingga pengembangan usaha masyarakat dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Direktur Utama Pupuk Kaltim Rafli Yandra mengatakan keberhasilan PKT BISA menjadi bukti bahwa program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang dijalankan secara terukur dapat memberikan dampak lebih besar ketika dirancang berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat.

"Utamanya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat, menciptakan nilai tambah dari potensi lokal, serta membangun sistem yang dapat terus berjalan setelah intervensi program. Pupuk Kaltim mengembangkan PKT BISA dengan pendekatan ekonomi sirkular untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat," ujar Rafli Yandra.

"Sejak dikembangkan pada 2021, PKT BISA secara bertahap membangun ekosistem agribisnis yang mengintegrasikan berbagai sektor potensial di Desa Kepuhrejo. Pupuk Kaltim juga menggandeng berbagai pihak terkait dalam pengembangannya," tutur Rafli.

Lewat PKT BISA, Pupuk Kaltim mengolah limbah yang sebelumnya menjadi persoalan lingkungan menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.

Limbah peternakan dan perikanan dimanfaatkan sebagai bahan baku pengolahan energi dan kompos, sementara hasil pertanian serta perikanan dikembangkan menjadi produk bernilai tambah oleh kelompok usaha masyarakat.