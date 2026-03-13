Pupuk Kaltim Raih Predikat Platinum di Ajang Anugerah BUMN 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) meraih penghargaan di ajang Anugerah BUMN 2026 Kategori Korporasi, subkategori Inovasi Bisnis Perusahaan Terbaik 1, dengan predikat Platinum.

Penghargaan dari BUMN Track tersebut diterima Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kaltim, Qomaruzzaman, pada, Selasa (10/3).

Diungkapkan Qomaruzzaman, penghargaan ini menjadi pengakuan atas konsistensi Pupuk Kaltim dalam menjalankan inovasi sebagai pendorong utama pertumbuhan perusahaan, sekaligus bagian dari transformasi untuk memperkuat daya saing dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika industri yang semakin kompleks.

Beberapa inovasi terlihat dari peningkatan efisiensi operasional, penguatan digitalisasi proses bisnis, hingga pengembangan produk dan diversifikasi usaha berbasis pemanfaatan gas sebagai bahan baku utama. Strategi tersebut menjadi bagian dari visi Pupuk Kaltim untuk tumbuh menjadi perusahaan agrosolusi, kimia, dan petrokimia yang terintegrasi serta berdaya saing global.

“Penghargaan ini menjadi penegasan jika inovasi Pupuk Kaltim mampu memberi dampak nyata bagi peningkatan kinerja perusahaan, sekaligus mendukung transformasi BUMN menuju organisasi yang semakin adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan,” ujar Qomaruzzaman.

Menurut Qomaruzzaman, berbagai inisiatif inovasi yang dijalankan Pupuk Kaltim mampu mendorong peningkatan kinerja operasional dan pertumbuhan bisnis secara signifikan.

Hal tersebut terlihat melalui optimalisasi kinerja pabrik, peningkatan keandalan fasilitas produksi, serta penerapan sistem monitoring dan pengelolaan operasi yang semakin modern dan terintegrasi.

Salah satunya adalah inovasi Synovation, yang berfokus pada peningkatan kinerja operasional Pabrik Amoniak Kaltim5. optimalisasi produksi pabrik Ammonia Kaltim-5.