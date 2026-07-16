Pupuk Kaltim Raih Predikat Terbaik Bintang 5 Green and Smart Port ASRI 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) meraih penghargaan Green and Smart Port - ASRI 2026, predikat Terbaik Bintang 5, dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan perusahaan menerapkan tata kelola pelabuhan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, transformasi digital, serta keselamatan operasional.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, kepada Direktur Utama Pupuk Kaltim, Rafli Yandra, disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, pada puncak Green and Smart Port Initiatives ASRI 2026 di Dermaga C Pelabuhan Petrokimia Gresik, Jawa Timur, Rabu (15/7).

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Rafli mengatakan penghargaan ini menjadi bukti transformasi yang dijalankan perusahaan beberapa tahun terakhir, mampu menghasilkan tata kelola pelabuhan yang tidak hanya efisien dari sisi operasional, tapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat.

"Penghargaan ini hasil dari komitmen seluruh insan Pupuk Kaltim dalam membangun pelabuhan yang modern, aman, efisien, dan berkelanjutan. Kami meyakini, daya saing industri tidak hanya ditentukan kapasitas produksi, tapi juga kemampuan mengelola operasional secara bertanggung jawab melalui prinsip Environment, Social, and Governance (ESG),” ujar Rafli.

Menurut Rafli, pengembangan pelabuhan di Terminal Khusus Pupuk Kaltim telah mengacu pada konsep Green Port sejak 2018, dengan berbagai langkah strategis untuk mendukung transisi energi sekaligus menekan dampak lingkungan dari aktivitas operasional pelabuhan.

Salah satu fokus utamanya, pemanfaatan energi terbarukan di area terminal khusus sekaligus pengembangan ekosistem energi bersih di kawasan perusahaan.

Pupuk Kaltim juga memperkuat pengelolaan lingkungan melalui program konservasi hingga pelestarian keanekaragaman hayati dalam implementasi Green Port.