Pupuk Kaltim Raih Penghargaan Primaniyarta 2026 dari Kemendag

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) meraih penghargaan Primaniyarta 2026, kategori Eksportir Produk Industri Manufaktur dari Kementerian Perdagangan.

Penghargaan ini menilik kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri dan memperluas pasar internasional, sekaligus memperkuat posisi produk nasional di pasar global.

Penghargaan diterima Direktur Keuangan dan Umum Pupuk Kaltim, Andik Cahyanto Budiarto dalam pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) ke-41 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Banten, Rabu (14/10).

Diungkapkan Andik, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pupuk Kaltim untuk terus memperkuat kinerja bisnis, dengan tetap mengedepankan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan pupuk dalam negeri.

Salah satu capaian penting Pupuk Kaltim, yakni pengiriman urea ke Australia dalam skema Government to Government (G2G) pada Mei 2026.

Pengiriman perdana sebanyak 47.250 ton urea dari Bontang, menjadi bagian dari target ekspor bertahap sebesar 250.000 ton hingga akhir tahun.

Hal ini sekaligus menandai dimulainya kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Australia, dalam memperkuat rantai pasok pupuk di kawasan Asia Pasifik.

Langkah itu pun menunjukkan peluang produk manufaktur Indonesia mampu berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pasar internasional, termasuk memperluas kerja sama perdagangan regional.