Pura-Pura Jadi Pembeli, Pria di Bandung Barat Gasak Motor Warga Saat COD
jpnn.com, LEMBANG - Seorang ibu rumah tangga di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menjadi korban pencurian dengan modus pura-pura membeli kendaraan.
Sepeda motor milik korban raib setelah dibawa kabur pelaku yang berdalih ingin melakukan uji coba kendaraan (test drive).
Kejadian bermula saat korban mengunggah iklan penjualan motornya di media sosial Facebook. Tak lama kemudian, pelaku datang ke rumah korban dengan membonceng ojek pangkalan dari arah Ledeng.
Tanpa rasa curiga, Hesti dan suaminya melayani pelaku yang terlihat sangat meyakinkan saat mengecek kondisi fisik kendaraan
Kejadian itu terjadi di rumahnya di Kampung Cibodas, Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Selasa (5/5/2026) siang.
"Betul, kejadiannya kemarin Selasa sekitar jam 10 siang," kata Hesti di kediamannya, Rabu (6/5).
Ia menjelaskan, kronologi kejadian ini diawali dari dia yang hendak menjual sepeda motor maticnya dengan harga Rp18 juta.
Berkat bantuan teman suaminya, motor itu dipromosikan melalui grup jual beli di akun media sosial.
