Purbasari Gluta Hya Dikenalkan di Atas Kapal Phinisi

jpnn.com - Purbasari merilis produknya melalui kegiatan yang tidak biasa. Produsen perawatan tubuh itu merilis, Lulur Mandi Pengantin Gluta Hya, di atas kapal phinisi pada perairan Teluk Jakarta.

Hal tersebut menjadi bagian dari upaya Purbasari menghadirkan inovasi produk perawatan tubuh yang sesuai dengan kebutuhan perempuan Indonesia, khususnya untuk menjaga kelembapan dan membantu kulit tampak lebih cerah.

Manajemen Purbasari dalam keterangan resminya mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan mengajak perempuan untuk lebih memperhatikan perawatan diri di tengah aktivitas sehari-hari.

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"Melalui Purbasari KOL Gathering 'Glow in Motion', kami ingin mengajak perempuan Indonesia menikmati perawatan diri sebagai bagian dari gaya hidup yang aktif dan seimbang," ujar Manajemen Purbasari, Jumat (16/10).

Menurutnya, pemilihan kapal phinisi sebagai lokasi peluncuran juga mencerminkan semangat perusahaan untuk terus berinovasi dalam menghadirkan produk kecantikan yang relevan dengan kebutuhan konsumen.

"Peluncuran Lulur Mandi Pengantin Gluta Hya di atas kapal Phinisi ini juga mencerminkan semangat Purbasari untuk terus bergerak maju, menghadirkan inovasi kecantikan yang relevan dengan kebutuhan mereka," katanya.

Purbasari Lulur Mandi Pengantin Gluta Hya dirancang untuk digunakan setiap hari sebagai pengganti sabun mandi. Ada dua kemasan berukuran 500 gram dan 1.000 gram untuk memudahkan penggunaan sehari-hari.

Selain lulur mandi, Purbasari memperkenalkan dua produk pelengkap dalam rangkaian Gluta Hya, yaitu Body Scrub dan Body Serum.