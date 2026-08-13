Purbaya Akui Program MBG Masih Banyak Kekurangan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku masih menemukan banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Purbaya menuturkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nantinya akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti.

“Secara umum sih bagus. Ada banyak kekurangan, sama yang beda-beda kekurangannya, tapi nanti akan kami laporkan itu ke BGN untuk diambil tindak lanjut supaya lebih bagus ke depan,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (12/8).

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Purbaya hingga saat ini belum bertemu dengan Kepala BGN yang baru, Sudaryono, untuk membahas lebih lanjut pelaksanaan program MBG.

Menurut dia, saat ini Sudaryono masih melakukan konsolidasi internal di BGN.

“Saya belum ketemu ketua BGN, dia masih konsolidasi. Begitu sudah selesai konsolidasi saya datang ke sana,” kata Purbaya.

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Selain itu, Purbaya mengaku Kemenkeu akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran program MBG dengan memanfaatkan jaringan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di seluruh Indonesia.

Purbaya mengatakan jajaran Kanwil DJPb di tingkat kabupaten/kota sudah melakukan survei ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah untuk memantau berbagai aspek pelaksanaan program MBG.