Purbaya Alokasikan Duit Rp 60 Triliun untuk Program Tanggap Bencana 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, untuk tahun 2026 pemerintah telah menyiapkan anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp 60 triliun.

Purbaya mengaku, angka Rp 60triliun tersebut didapat melalui proses penyisiran dari anggaran kementerian dan lembaga (K/L).

"Untuk tahun depan pemerintah telah menyiapkan anggaran penanggulangan bencana sebesar Rp 60 triliun," ujar Purbaya dikutip Sabtu (20/12).

Selain itu bendahara egara in mengatakan ketersediaan dana bantuan pemerintah untuk penanganan bencana di Sumatra dalam kondisi aman dan mencukupi.

Purbaya menegaskan tidak ada kendala pembiayaan, baik untuk kebutuhan penanganan darurat saat ini maupun untuk anggaran tahun 2026.

"Ada informasi yang dicek Presiden ke saya dan saya beri informasinya saya pikir sudah baik," katanya.

Purbaya menjelaskan, sejumlah informasi terkait bantuan bencana telah dicek dan diklarifikasi langsung kepadanya. Hasilnya, pemerintah menyebut seluruh dukungan pendanaan telah disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.

Kemudian, untuk tahun berjalan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki cadangan dana sekitar Rp 1,3 triliun.