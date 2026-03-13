menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Purbaya Angkat Bicara soal Defisit APBN, Ngeri-Ngeri Sedap

Purbaya Angkat Bicara soal Defisit APBN, Ngeri-Ngeri Sedap

Purbaya Angkat Bicara soal Defisit APBN, Ngeri-Ngeri Sedap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa soal defisit APBN. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah membuka ruang opsi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 di atas tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keputusan mengenai penyesuaian defisit APBN akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, mengingat fungsi menteri berperan sebagai pembantu presiden.

"Kalau perintah kan kami jalankan. Saya kan cuma tangan presiden," kata Purbaya, saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/3).

Baca Juga:

Opsi pelebaran defisit muncul akibat tekanan gejolak geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat-Israel, yang mendorong lonjakan harga energi dan meningkatkan ketidakpastian global.

Terkait tekanan tersebut, Purbaya menyatakan akan terus menghitung dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN.

Menurut dia, keputusan penyesuaian APBN pun akan berfokus pada potensi risiko itu.

Baca Juga:

Sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar makroekonomi dengan menghitung setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) sebesar USD 1 per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp 6,8 triliun.

“Pada asumsi makro APBN 2026, ICP ditetapkan pada level 70 dolar AS per barel,” Purbaya.

Pemerintah membuka ruang opsi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 di atas tiga persen terhadap produk domestik b

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI