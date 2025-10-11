Purbaya Bakal Bubarkan Satgas BLBI Bentukan Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).

Purbaya Yudhi Sadewa mengaku, kinerja Satgas BLBI selama ini belum optimal dalam memberikan hasil yang signifikan bagi negara.

"Saya sih melihatnya kelamaan, hasilnya enggak banyak-banyak amat, membuat ribut saja, income-nya enggak banyak-banyak amat..Daripada bikin noise, mungkin akan kami akhiri Satgas itu," kata Purbaya dikutip Sabtu (11/10).

Meski demikian, ia menyampaikan pemerintah masih harus melakukan asesmen lebih lanjut sebelum mengambil keputusan akhir.

"Tapi akan saya asses lagi sebelum kita ambil langkah itu," ujarnya?

Sekadar informasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 2021 silam.

Jokowi membentuk Satgas BLBI karena nilai aset dana BLBI yang seharusnya kembali ke negara terbilang besar. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mencatat nilai aset dana BLBI yang dapat dikembalikan ke negara mencapai Rp 110,45 triliun.

Rinciannya, tagihan berbentuk kredit Rp 101 triliun, properti lebih dari Rp.8 triliun, dan sisanya berupa mata uang asing dan saham.