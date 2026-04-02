Purbaya Bakal Gelontorkan Duit Rp 100 Triliun untuk Subsidi Energi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan menambah anggaran sebesar Rp 90–Rp 100 triliun untuk subsidi energi.

Hal ini dilakukan Purbaya mengingat adanya ketidakpastian harga minyak dunia akibat perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

“Jadi, Rp 90 triliun–Rp 100 triliun,” ujar Purbaya ketika ditemui di Wisma Danantara Indonesia Jakarta, Rabu (1/4).

Purbaya mengaku anggaran Rp 100 triliun ditujukan untuk subsidi energi, bukan kompensasi. Adapun komoditas energi yang ditanggung dengan skema subsidi seperti LPG 3 kilogram dan solar.

Sedangkan, kompensasi adalah dana yang dibayarkan pemerintah kepada badan usaha (seperti Pertamina) untuk menutupi selisih antara harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah dengan harga keekonomian (harga pasar) BBM.

Adapun komoditas yang ditanggung oleh pemerintah menggunakan skema kompensasi adalah Pertalite yang merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP).

“Itu (Rp90 triliun–Rp100 triliun) subsidi. Kompensasi lain lagi. Saya lupa (angka kompensasi),” ujar Purbaya.

Di luar tambahan subsidi tersebut, pemerintah sebelumnya menganggarkan subsidi energi sebesar Rp 210,1 triliun, atau sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 318,9 triliun.