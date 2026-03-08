Purbaya Bakal Kucurkan Rp 100 Triliun ke Bank Himbara
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp 100 triliun ke perbankan.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan likuiditas di sistem keuangan nasional.
Adapun, kebijakan tersebut serupa pernah dilakukan dengan injeksi Rp 200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Nanti, mungkin Rp 100 triliun lagi yang bisa keluar-masuk. Artinya, tidak terikat dalam deposit jangka panjang, tetapi jangka pendek dan fleksibel,” kata Purbaya dikutip Minggu (8/3).
Pada penempatan dana sebelumnya, skema yang digunakan berupa deposit oncall dengan tenor enam bulan.
Sedangkan pada injeksi dana baru nantinya, skema dibuat lebih fleksibel agar bisa segera ditarik ketika pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai belanja negara.
Perbedaan lainnya terkait dengan sumber dana. Pada suntikan dana sebelumnya, sumber anggaran yang digunakan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tidak termasuk dalam pagu belanja negara.
Sedangkan pada injeksi Rp 100 triliun nanti, Purbaya berencana menggunakan dana dari belanja pemerintah di Bank Indonesia (BI) yang belum terserap.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp 100 triliun ke perbankan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Menkeu Purbaya Jawab Isu Beda Pajak THR Swasta dan ASN
- Purbaya Bicara soal Kenaikan Harga Pertalite, Program MBG Bakal Kena Sasaran
- BPDP Edukasi Generasi Muda Mengenal Komoditas Perkebunan
- APBN Masih Perkasa Menghadapi Perang Iran vs Israel-AS
- Purbaya Jamin RI Bakal dapat Suplai Minyak, tetapi Harganya Bagaimana?
- Studi Oxford Economics 2026: McDonald’s Indonesia Dukung Lapangan Kerja Lintas Sektor