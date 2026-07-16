Purbaya Bandingkan Besaran Utang Indonesia dengan AS dan Jerman, Oalah

jpnn.com, JAKARTA - Total utang Indonesia menyentuh angka Rp 9.920,42 triliun hingga 31 Maret 2026, mengalami kenaikan hampir 3 persen dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar Rp 9.637,9 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim utang Indonesia tidak dapat dinilai hanya dari nominal, melainkan harus dibandingkan dengan ukuran perekonomian nasional.

"Kami selalu bandingkan dengan size ekonominya, jangan nominalnya saja," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7).

Purbaya menjelaskan indikator yang lazim digunakan untuk mengukur keberlanjutan utang adalah rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan ukuran tersebut, rasio utang Indonesia saat ini masih berada di kisaran 40 persen PDB, jauh di bawah batas maksimal 60 persen yang diatur dalam standar internasional Maastricht Treaty.

"Jadi, kalau pakai di fiskal itu kan di bawah 60 persen, harusnya di bawah 60 persen. Kami masih 40 persen jadi masih jauh," kata Purbaya.

Purbaya juga membandingkan rasio utang Indonesia dengan sejumlah negara maju yang memiliki tingkat utang jauh lebih tinggi.

Misalnya saja, Amerika Serikat memiliki rasio utang di atas 100 persen PDB, Singapura sekitar 175 persen, Jerman lebih dari 60 persen, dan Jepang mencapai sekitar 275 persen.