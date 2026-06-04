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Purbaya Bantah Ajukan Pengunduran Diri dari Jabatan Menteri Keuangan

Purbaya Bantah Ajukan Pengunduran Diri dari Jabatan Menteri Keuangan
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Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah dirinya mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Bantahan itu dikatakan Purbaya lantaran ada isu dia akan melepas jabatan bendahara negara.

“Enggak benar lah,” ucap Purbaya dalam pesan teks kepada wartawan, pada Kamis (4/6).

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Sebelumnya beredar informasi bahwa Purbaya akan mengajukan pengunduran diri.

Selain itu, beredar pula posisi Purbaya bakal digantikan oleh Chatib Basri, Mantan Menkeu periode 2013-2014.

Tak hanya Chatib, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga turut diisukan menggantikan Purbaya.

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Adapun, Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih terus berlanjut pada perdagangan Kamis (4/6), bersamaan dengan merosotnya rupiah hingga Rp 18.000.

Kondisi pasar modal dalam negeri hingga saat ini terpantau masih mandek dan belum menunjukkan tanda-tanda penguatan yang berarti.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah dirinya mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

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