Purbaya Bawa Kabar Baik soal THR, ASN Wajib Tahu
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Meneu) Puraya Yudhi Sadewa mengatakan telah menyiapkan tunjangan hari raya (THR) 2026 ini bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, serta Polri.
Purbaya mengatakan THR sebesar Rp 55 triliun bakal disalurkan pada awal Ramadan.
“Tetapi, saya tidak tau tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa disalurkan,” kata Purbaya dikutip Sabtu (14/2).
Adapun proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 mencapai Rp 809 triliun.
Pemerintah juga mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 62 triliun, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera Rp 6 triliun, serta paket stimulus Rp 13 triliun.
Purbaya menegaskan seluruh rencana itu dijalankan secara tepat waktu guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Prediksi kami di triwulan pertama, ekonomi bisa tumbuh antara 5,5 persen hingga 6 persen,” kata dia.
Purbaya mengaku target pertumbuhan 5,5 hingga 6 persen ini merupakan angka yang luar biasa.
Menteri Keuangan (Meneu) Puraya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tunjangan hari raya (THR) tahun 2026 bagi ASN, TNI dan Polri
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Danpuspom TNI soal Keributan Tentara dengan Polisi di Mippa
- Purbaya Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6% Tahun Ini, Optimistis?
- Bareskrim Tarik Penanganan Perkara Kapolres Bima Kota
- Bea Cukai & Polri Bongkar Penyelundupan 3,3 Kg MDMA yang Disembunyikan dalam Papan Catur
- Purbaya Girang Seusai Pemerintah Gelontorkan Diskon Idulfitri
- Satgas Saber Pelanggaran Pangan Terbitkan 128 Surat Teguran Cuma dalam Sepekan