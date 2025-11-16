menu
Purbaya Beberkan Kondisi Industri Media Massa yang Mengalami Penurunan

Purbaya Beberkan Kondisi Industri Media Massa yang Mengalami Penurunan


Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi mengakui saat ini bisnis media massa sedang mengalami penurunan.

Hal ini dikatakan Purbaya setelah mendengar keluhan dari Forum Pemred terkait bisnis media saat ini.

Purbaya mengatakan, lesunya bisnis media massa karena kurangnya kritik yang diberikan kepada pemerintah.

“Tadi juga saya sempat diskusi dengan pemred-pemrednya. Mereka ngeluh katanya bisnis jurnalisme, media lagi turun. Saya bilang, ya itu karena Anda kemarin-kemarin enggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh, anda diem aja,” ujar Purbaya di Jakarta, Sabtu (16/11).

Karena itu bendahara negara ini mendorong agar industri media ke depan harus terus memberikan kritik terhadap pemerintah.

Hal itu menurut Purbaya dilakukan agar ekonomi di dalam negeri bisa tetap terjaga.

“Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kami enggak jatuh lagi ekonominya,” ujar dia.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nany Afrida mengatakan berdasarkan survei yang dilakukannya pihaknya masih menemukan permasalahan klasik para pekerja media, yakni upah rendah, status pekerja tak jelas.

