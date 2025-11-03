Purbaya Berberkan Kondisi Keuangan Negara pada Kuartal III

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga stabil pada kuartal III 2025 ini.

Namun pada kuartal III ini Purbaya terus mewaspadai berbagai risiko dan gejolak ekonomi di dalam dan luar negeri.

“Stabilitas sistem keuangan pada kuartal III-2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global,” kata Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/11).

Purbaya menjelaskan, pada sisi domestik sektor keuangan mampu menjaga kinerja konsumsi tetap kuat. Hal ini juga diiringi oleh perbaikan keyakinan konsumen terhadap kinerja pemerintah dan perekonomian yang terus membaik.

Penempatan kas pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga mampu meningkatkan likuiditas perekonomian, tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 13,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan uang beredar dalam arti luas (M2) sebesar 8 persen (yoy) per September 2025.

Kemudian dari sisi global, pertumbuhan ekonomi dunia masih terdampak oleh tarif impor Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan ketidakpastian tetap tinggi.

Meski begitu, ekspektasi terhadap perbaikan ekonomi ke depan mulai menguat.

Purbaya mengungkapkan, di AS aktivitas ekonomi masih lemah berdampak pada berlanjutnya pasar tenaga kerja, yang memicu penurunan Fed Fund Rate (FFR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi kisaran 3,75 persen hingga 4 persen.