menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Purbaya Berikan Bukti Ekonomi RI Tumbuh Stabil, Simak!

Purbaya Berikan Bukti Ekonomi RI Tumbuh Stabil, Simak!

Purbaya Berikan Bukti Ekonomi RI Tumbuh Stabil, Simak!
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan ekonomi RI ini telah menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi nasional mencetak level 5,61 persen pada triwulan I-2026 ini. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pertumbuhan ekonomi RI ini telah menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga.

“Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (15/5).

Baca Juga:

Bendahara Negara menjelaskan pemahaman terhadap struktur pertumbuhan ekonomi perlu dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Purbaya mengaku pertumbuhan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi percepatan belanja negara. 

Baca Juga:

"Hal itu agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun," kata dia.

Menurut Purbaya, pola belanja pemerintah yang sebelumnya cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun, kini diarahkan agar terealisasi lebih awal sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi secara lebih optimal.

Pertumbuhan ekonomi nasional mencetak level 5,61 persen pada triwulan I-2026 ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI