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Purbaya Bicara soal Krisis Ekonomi 1998, Kalimatnya Tegas

Purbaya Bicara soal Krisis Ekonomi 1998, Kalimatnya Tegas
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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Indonesia tidak sedang menuju kondisi krisis ekonomi seperti keadaan 1997-1998. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Indonesia tidak sedang menuju kondisi krisis ekonomi seperti keadaan 1997-1998.

Purbaya menegaskan kondisi saat ini berbeda dengan era Orde Baru silam. Sebab, kondisi fiskal di dalam negeri cukup baik.

"Jadi, tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-98 lagi. Fiskal RI baik, ekonominya bagus," ujar Purbaya di Jakarta, baru-baru ini.

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Menurut Purbaya yang saat ini terjadi adalah guncangan ekonomi global, sehingga membuat nilai rupiah melemah.

"Hanya ada sentimen negatif di sana-sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar rupiah," bebernya.

Namun, Bendahara Negara mengaku sentimen negatif di dalam negeri ini akan segera diperbaiki oleh pemerintah.  

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"Caranya, dengan sinkronisasi yang lebih baik antara pemerintah, Kementerian Keuangan dengan bank sentral,” tuturnya.

Sinkronisasi yang dimaksud adalah peningkatan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Indonesia tidak sedang menuju kondisi krisis ekonomi seperti keadaan 1997-1998.

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