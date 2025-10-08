Purbaya Bilang Ambil Uangnya, Kata Luhut Tidak Perlu

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap hingga akhir Oktober tahun ini.

Purbaya menyampaikan hal tersebut untuk merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang berkata agar anggaran MBG tidak perlu ditarik.

“Tetap akan perlu asesmen. Saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober, saya tahu, nanti sampai Desember, beberapa triliun gak terpakai, ya, saya ambil uangnya,” kata Purbaya, Selasa (7/10).

Menteri kelahiran Bogor 61 tahun yang lalu itu berujar, jika anggaran untuk MBG ditarik, maka selanjutnya akan dialihkan untuk program-program lainnya yang dinilai lebih siap untuk menyerap.

“Kalau enggak dipakai, ya, diambil. Di sana juga menganggur duitnya. Saya menyebarkan ke tempat lain yang lebih siap,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan penyerapan anggaran program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan hasil positif.

Dengan kondisi tersebut, dia pun menilai anggaran MBG tidak perlu dialihkan ke program lain.

Pernyataan itu disampaikan Luhut setelah rapat bersama Kepala BGN Dadan Hindayana untuk membahas pelaksanaan program MBG.