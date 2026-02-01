menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Purbaya Bilang Itu Urusan Jeffrey Hendrik, Pemerintah Tak Ikut Campur

Purbaya Bilang Itu Urusan Jeffrey Hendrik, Pemerintah Tak Ikut Campur

Purbaya Bilang Itu Urusan Jeffrey Hendrik, Pemerintah Tak Ikut Campur
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jeffrey Hendrik. Foto: Muhammad Heriyanto/Antara

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa Jeffrey Hendrik kini menjadi Pejabat Sementara Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia atau BEI.

“Iya (Jeffrey jadi Pjs Dirut BEI),” tutur Purbaya seusai rapat bersama Menko Perekonomian, pihak Danantara, OJK, dan BEI di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1) malam.

Menurut Purbaya, Jeffrey bersama timnya bakal menjadi representasi BEI dalam pertemuan bersama Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (2/2).

Baca Juga:

Menkeu menyatakan pemerintah tidak ikut andil dalam urusan tersebut.

“Dia menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur di internal mereka. Pemerintah enggak ikut campur,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan pihaknya akan mengumumkan Pjs Dirut BEI sebelum jam pembukaan perdagangan Bursa pada Senin (2/2).

Baca Juga:

Jeffrey Hendrik, yang saat ini masih menjabat sebagai Direktur Pengembangan, menjadi perwakilan BEI dalam rapat bersama di Wisma Danantara.

Dalam konferensi pers, Jeffrey memastikan operasional BEI tetap akan berjalan secara normal, dan proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen juga tidak akan terganggu sama sekali.

Jeffrey Hendrik ikut dalam rapat bersama Purbaya dan lain-lain di Wisma Danantara Sabtu malam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI