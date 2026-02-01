Purbaya Bilang Itu Urusan Jeffrey Hendrik, Pemerintah Tak Ikut Campur
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa Jeffrey Hendrik kini menjadi Pejabat Sementara Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia atau BEI.
“Iya (Jeffrey jadi Pjs Dirut BEI),” tutur Purbaya seusai rapat bersama Menko Perekonomian, pihak Danantara, OJK, dan BEI di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1) malam.
Menurut Purbaya, Jeffrey bersama timnya bakal menjadi representasi BEI dalam pertemuan bersama Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Senin (2/2).
Menkeu menyatakan pemerintah tidak ikut andil dalam urusan tersebut.
“Dia menyelesaikan masalah sesuai dengan prosedur di internal mereka. Pemerintah enggak ikut campur,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan pihaknya akan mengumumkan Pjs Dirut BEI sebelum jam pembukaan perdagangan Bursa pada Senin (2/2).
Jeffrey Hendrik, yang saat ini masih menjabat sebagai Direktur Pengembangan, menjadi perwakilan BEI dalam rapat bersama di Wisma Danantara.
Dalam konferensi pers, Jeffrey memastikan operasional BEI tetap akan berjalan secara normal, dan proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen juga tidak akan terganggu sama sekali.
Jeffrey Hendrik ikut dalam rapat bersama Purbaya dan lain-lain di Wisma Danantara Sabtu malam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hamdalah, Purbaya Bawa Kabar Baik soal IHSG
- Agak Laen
- Purbaya Tunjuk Pejabat Sementara Dirut BEI, Begini Sosoknya
- Komisi XI DPR: Posisi Kosong di OJK dan BEI Akan Diisi Putra-Putri Terbaik Bangsa, Bukan Titipan
- Arief Poyuono Salahkan OJK terkait Ambrolnya IHSG, Begini Analisisnya
- Danantara Tertarik Jadi Pemegang Saham BEI, OJK Merestui