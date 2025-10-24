Purbaya Buka-bukaan Soal Kementerian Punya Utang ke Vendor, Jumlahnya Wow

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti utang Rp 400 miliar yang dimiliki berbagai kementerian.

Purbaya mengaku saat ini pemerintah akan memeriksa kembali posisi penanganan masalah tersebut untuk memastikan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.

"Nanti segera saya cek, karena 2021 kan saya belum tahu (belum jadi Menteri Keuangan). Soal ini belum sampai ke saya juga. Tetapi memang saya pernah dengar ada vendor atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah atau kementerian yang sampai saat ini belum dibayar, padahal pelaksanaannya sudah berjalan," ujar Purbaya dikutip Jumat (24/10).

Baca Juga: Menkeu Purbaya Janji Selesaikan Utang PON Papua Rp 400 Miliar

Purbaya berjanji akan berupaya untuk menyelesaikannya. Sebab, Purbaya menyebut utang Rp 400 miliar tersebut sudah terjadi kurun waktu empat tahun silam.

”Saya akan lihat sudah sampai mana penanganannya dan akan saya pelajari untuk diselesaikan,” ujar dia.

Sebelumnya, para pelaku usaha yang tergabung dalam Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengeluhkan pembayaran pagelaran (event) pemerintah yang belum dibayarkan.

Padahal, kegiatan sudah selesai, seperti pada PON XX Papua 2021 yang sudah empat tahun.

Ketua Umum DPP INCCA Iqbal Alan Abdullah mengatakan ada Rp 340 miliar utang PON Papua belum dibayarkan ke para pelaku usaha yang umumnya usaha kecil dan menengah mulai dari usaha katering, kontraktor pameran, transportasi, penyelenggaraan pembukaan dan penutupan dan lainnya.