Purbaya Buka-bukaan soal Strategi Pacu Perekonomian 6,5% Pada 2027

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah akan melakukan penguatan ekonomi daerah demi mencapai target perekonomian 2027.

Purbaya menegaskan pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 2027 pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.

“Kami pastikan perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta,” kata Purbaya di dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin.

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Selain itu, Purbaya bakal mengoptimalkan seluruh sumber pertumbuhan, termasuk investasi daerah, penguatan sektor riil, dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Salah satu bentuk penguatan ekonomi daerah adalah peluang tambahan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2027, yang diperkirakan bakal meningkat hingga Rp 90 triliun.

Pemerintah juga terus menyempurnakan kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, termasuk digitalisasi TKD, penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) regional.

“Kami memastikan kebijakan pembangunan daerah semakin efektif, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar bendahara negara.

Eks Kepala LPS itu menyebut kapasitas fiskal daerah yang makin kuat dapat mendorong pembangunan lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.