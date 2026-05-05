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Purbaya Cek Proyek Sekolah Rakyat Surabaya, Realisasi Anggaran Capai Rp 3,21 T

Purbaya Cek Proyek Sekolah Rakyat Surabaya, Realisasi Anggaran Capai Rp 3,21 T
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Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Sabtu (1/8).

Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang dikunjungi tersebut diketahui dibangun di atas lahan seluas 6,6 hektare.

Proyek pembangunan sekolah ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 3,52 triliun, dengan pagu anggaran mencapai Rp 3,82 triliun.

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Hingga saat peninjauan dilakukan, realisasi anggaran untuk pembangunan fisik sekolah tersebut telah menyentuh angka Rp 3,21 triliun.

Sekolah ini mengusung konsep pendidikan terintegrasi yang menggabungkan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan yang sama.

Selain fasilitas kelas, pemerintah menyediakan asrama bagi para siswa untuk mendukung proses pembelajaran dan pembentukan karakter secara mendalam.

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Dalam kunjungan tersebut, Purbaya memastikan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal di lapangan.

Melalui peninjauan ini, pemerintah menegaskan komitmen dalam membangun sumber daya manusia yang didanai langsung oleh APBN.

Menkeu Purbaya meninjau langsung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Sabtu (1/8).

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