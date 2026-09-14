Purbaya Dicopot, Bimo & Djaka Nongol di Gedung Kemenkeu

jpnn.com, JAKARTA - Gedung Kementerian Keuangan dipadati awak media menyusul kabar pencopotan mendadak Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan.

Suahasil Nazara ditunjuk menjadi Menteri Keuangan yang baru menggantikan Purbaya setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Sejumlah pejabat Kementerian Keuangan tampak berdiri di area kantor untuk menunggu kehadiran Suahasil yang sebelumnya mengemban jabatan sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Di tengah suasana tersebut, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto tiba di kantor Kementerian Keuangan bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letnan Jenderal TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama.

Setibanya di gedung utama, kedua pejabat tersebut langsung menyalami jajaran pejabat lain yang sudah berdiri menyambut di depan pintu masuk.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (14/9).

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97P 2026 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan 2024-2029.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo. (rom/jpnn)