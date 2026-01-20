Purbaya Disebut Punya Andil pada Rekor IHSG

jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mencatatkan rekor tertinggi baru atau All Time High (ATH) pada perdagangan sesi II pada, Senin (19/1).

IHSG tercatat menguat 39,58 poin atau 0,44 persen ke level 9.114,99 pada perdagangan pukul 14.50 WIB.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, seiring IHSG yang terus-menerus menyentuh level ATH di masa kepemimpinannya.

"Terima kasih, Pak Purbaya," ujar Iman dikutip Selasa (20/1).

Sepanjang tahun 2025, IHSG mencetak rekor ATH sebanyak 24 kali dan terus berlanjut hingga awal tahun 2025, atau bertepatan dengan masa kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

Di sisi lain, Purbaya optimistis IHSG dapat menyentuh level 10.000 pada tahun ini, dengan berbagai sentimen akan menopang penguatan pasar saham.

Purbaya mengatakan terdapat optimisme dari pelaku pasar perekonomian nasional akan membaik pada 2026, yang mana pertumbuhan 6 persen year-on-year (yoy) bukanlah angka yang mustahil dicapai.

“Saya pikir memang itu optimisme di pasar atau pelaku pasar bahwa kami akan membaik terus ke depan. Kalau saya lihat, fondasi ekonominya yang sudah membaik sekarang, tahun ini akan lebih baik lagi karena kebijakan kami dengan BEI sudah amat sinkron, harusnya ekonomi akan tumbuh lebih cepat, dan 6 (persen) bukan mustahil dicapai tahun ini,” ujar Purbaya.