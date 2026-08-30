Purbaya Godok Skema Pelunasan Utang Whoosh, Begini Bocorannya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan masih menggodok skema finalisasi pelunasan utang Whoosh yang akan ditanggung pemerintah.

Dia menjelaskan akan berdiskusi dengan Danantara untuk menyelesaikan pelunasan utang kereta cepat tersebut pada 15 September 2026, mendatang.

"Ini kami masih godok bentuknya yang paling pas seperti apa," kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

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Salah satu rencana yang akan dilakukan kemenkeu, yakni melibatkan sejumlah Special Mission Vehicle (SMV) untuk mengambil alih peran strategis.

Dia membocorkan penyelesaian tersebut setidaknya akan mengikutsertakan lebih dari satu perusahaan SMV.

"Melibatkan beberapa SMV dari Kementerian Keuangan, tetapi belum bisa saya mengumumkan, masih dalam pembahasan diskusilah," ujarnya hati-hati.

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Sebelumnya, Pemerintah resmi mengambil utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan sudah memasuki tahap finalisasi administrasi.

Penyelesaian KCIC disebut tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).