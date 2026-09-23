Purbaya Hingga Anies Bisa Bertarung di 2029 Andai Syarat Pencapresan Begini

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut kontestasi pilpres menjadi menarik andai setiap partai yang lolos ke parlemen bisa mengusung kandidat sendiri.

Hal demikian dikatakan dia menyikapi heboh wacana syarat pengusungan capres-cawapres minimal dua partai yang lolos ke DPR RI.

Dedi mengatakan tokoh nonparpol seperti eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan, eks Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, dan eks Menko Polhukam Mahfud Md berpotensi maju andai setiap partai yang lolos bisa mengusung kandidat.

"Tokoh semisal Purbaya, Anies, Mahfud, berpeluang untuk maju," kata dia saat dihubungi, Selasa (22/9).

Dedi bahkan menilai Wapres RI Gibran Rakabuming Raka berpotensi maju 2029 tanpa Presiden RI Prabowo Subianto andai setiap partai yang lolos ke parlemen bisa mengusung kandidat.

"Gibran sekali pun punya kans untuk maju tanpa bersanding dengan Prabowo," katanya.

Dia mengatakan syarat pengusungan capres-cawapres minimal dua partai yang lolos ke parlemen, tentu mengganjal Purbaya hingga Anies berkontestasi pada 2029.

"Jalan lain, tokoh-tokoh itu harus bisa mencari peluang dan dukungan, serta tunduk total pada parpol, dengan kondisi itu, kualitas tokoh nonparpol bisa saja turun," ujarnya.