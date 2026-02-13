Purbaya: Jangan Protes, MBG Program yang Diperlukan Masyaakat

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu menurut Purbaya, Program MBG sangat berperan sebagai pilar pemerataan dan stabilitas sosial-politik.

Purbaya menyebut pemerintahan Prabowo merumuskan pembangunan ekonomi dalam tiga pilar utama dalam payung Sumitronomics, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan, serta stabilitas sosial dan politik.

“Orang sering protes MBG dan program lain, itu adalah salah satu pilar dari program pembangunan Pak Presiden, pemerataan dan stabilitas sosial-politik. Kalau itu nggak ada, pertumbuhan ekonomi yang tinggi nggak bisa tercipta,” kata Purbaya dikutip Jumat (13/2).

Mengingat MBG mencakup dua dari tiga pilar pembangunan, Purbaya menilai program ini dibutuhkan oleh masyarakat.

“Jadi, jangan protes kebanyakan. MBG ini memang program yang diperlukan oleh masyarakat,” ujarnya.

Purbaya mengingatkan kondisi ekonomi, sosial dan politik pada Agustus 2025 bergejolak dan memicu aksi di berbagai daerah.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu berpendapat pengalaman tersebut menjadi pembelajaran bahwa stabilitas ekonomi dan pemerataan perlu berjalan beriringan.