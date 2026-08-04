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Purbaya Jawab Rumor BI Bakal di Bawah Naungan Kemenkeu

Purbaya Jawab Rumor BI Bakal di Bawah Naungan Kemenkeu
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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto/ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut Bank Indonesia (BI) akan menjadi bagian dalam struktur strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Di tengah ketidakpastian ekonomi, Purbaya menilai perubahan sistem bukan langkah yang tepat untuk dilakukan saat ini.

Dia mengaku belum pernah mendengar adanya rencana perubahan kelembagaan maupun struktur yang melibatkan Bank Indonesia dan kementerian.

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"Yang itu saya kayaknya belum dengar malah," kata Purbaya di kantor LPS, Jakarta Selatan, Senin (3/8).

Purbaya menekankan memperkuat koordinasi antarlembaga di sektor keuangan lebih penting dibandingkan mengubah struktur kelembagaan.

"Perbaikin gandengannya kita semua itu. Kita lebih dekat dengan BI, OJK, LPS, dan keuangan supaya kebijakannya lebih sinergis," imbuhnya.

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Rumor tersebut bukan tanpa sebab, melainkan lantaran adanya isu independensi BI yang belakangan menjadi sorotan setelah perubahan klausul dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Salah satu perubahan klausul tersebut termasuk ketentuan mengenai BI perlu persetujuan DPR dalam mengambil keputusan. 

Menkeu Purbaya membantah isu yang menyebut Bank Indonesia (BI) akan menjadi bagian dalam struktur strategis Kemenkeu.

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