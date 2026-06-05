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Purbaya Jawab Soal Isu Mengundurkan Diri dari Jabatan Menkeu

Purbaya Jawab Soal Isu Mengundurkan Diri dari Jabatan Menkeu
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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebutnya mengundurkan diri dari jabatannya.

Purbaya mengaku sudah membaca selebaran beredar yang menyebutkan dirinya akan mundur.

Menurut Purbaya, sebagian isi data yang beredar benar, karena dirinya mengikuti rapat yang tercatat dalam selebaran tersebut.

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Namun, dia menegaskan sebagian data lainnya sudah diubah oleh penyebar informasi.

Menkeu menduga tindakan tersebut dilakukan untuk menimbulkan kepanikan pasar.

"Sebagian di-twist, ya, seru lah buat gonjang-gonjang pasar kali, tetapi enggak, saya ikut perintah Bapak Presiden," kata Purbaya dalam agenda APBN KiTa, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

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Purbaya menegaskan akan tetap menjabat sebagai Menkeu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Seraya berkelakar, Menkeu mengaku lebih suka maju dibandingkan mundur.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebutnya mengundurkan diri dari jabatannya.

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