menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Purbaya Jelaskan Keterlibatan Danantara pada KSSK

Purbaya Jelaskan Keterlibatan Danantara pada KSSK

Purbaya Jelaskan Keterlibatan Danantara pada KSSK
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keterlibatan Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersifat sebagai pemberi masukan tanpa hak suara.

Purbaya mengaku Danantara yang terlibat dalam rapat KSSK untuk memberikan perspektif dari sisi pelaku yang mengelola bisnis yang besar.

“Di undang-undang, (rapat KSSK) boleh diikuti lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi, KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tetapi, dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/7).

Baca Juga:

Menurut Purbaya, partisipasi perdana Danantara dalam rapat KSSK memberikan wawasan yang positif untuk kebijakan nasional yang lebih tepat sasaran ke depannya.

“Kami kami kan regulator biasa di belakang melihat data-data saja, kadang terjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi, Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan,” jelas Purbaya.

Bendahara Negara memastikan pengambil keputusan dalam rapat KSSK tetap terbatas pada anggota utama, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Baca Juga:

“Ke depan pun tidak akan memasukkan dia (Danantara) sebagai pengambil keputusan. Tetapi, ketika dia memberi masukan kan boleh. Jadi, memperkaya informasi ketika Kepala KSSK, BI, OJK, dan LPS mengambil keputusan,” tuturnya.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani menyampaikan Presiden Prabowo mengarahkan agar Danantara dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan KSSK, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan moneter, tetapi juga dampaknya terhadap dunia usaha dan perekonomian secara menyeluruh.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keterlibatan Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersifat sebagai pemberi masukan ta

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI