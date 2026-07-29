Purbaya Jelaskan Keterlibatan Danantara pada KSSK

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keterlibatan Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersifat sebagai pemberi masukan tanpa hak suara.

Purbaya mengaku Danantara yang terlibat dalam rapat KSSK untuk memberikan perspektif dari sisi pelaku yang mengelola bisnis yang besar.

“Di undang-undang, (rapat KSSK) boleh diikuti lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi, KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tetapi, dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/7).

Menurut Purbaya, partisipasi perdana Danantara dalam rapat KSSK memberikan wawasan yang positif untuk kebijakan nasional yang lebih tepat sasaran ke depannya.

“Kami kami kan regulator biasa di belakang melihat data-data saja, kadang terjemahkan datanya agak meleset sedikit. Jadi, Danantara memperkaya kita dengan informasi tambahan,” jelas Purbaya.

Bendahara Negara memastikan pengambil keputusan dalam rapat KSSK tetap terbatas pada anggota utama, yakni Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Ke depan pun tidak akan memasukkan dia (Danantara) sebagai pengambil keputusan. Tetapi, ketika dia memberi masukan kan boleh. Jadi, memperkaya informasi ketika Kepala KSSK, BI, OJK, dan LPS mengambil keputusan,” tuturnya.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani menyampaikan Presiden Prabowo mengarahkan agar Danantara dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan KSSK, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan moneter, tetapi juga dampaknya terhadap dunia usaha dan perekonomian secara menyeluruh.