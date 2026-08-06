Purbaya Kembali Titipkan Duit ke Bank Himbara, Jumlahnya Bikin Melongo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan telah menambah penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) senilai Rp 40 triliun pada, Rabu (5/8).

Purbaya mengaku bakal kembali menitipkan lagi dana SAL senilai Rp 30 triliun pada hari Senin (10/8) pekan depan.

Total penempatan dana SAL di Bank Himbara disebut nantinya mencapai Rp 400 triliun.

“Jadi kira-kira total di (bank) BUMN itu hampir Rp400 triliun seperti yang saya janjikan dulu,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (5/8).

Purbaya juga mengatakan akan memperpanjang penempatan dana SAL yang senilai Rp 200 triliun di Himbara hingga Juli 2027, yang sebelumnya direncanakan ditarik pada akhir tahun 2026.

Purbaya menjelaskan keputusan tersebut bertujuan agar perbankan lebih longgar dalam memanfaatkan dana SAL untuk menyalurkan kredit.

“Jadi, saya bilang ke mereka (Bank Himbara) saya memperpanjang yang Rp 200 triliun sampai dengan Juli tahun depan (2027),” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya memastikan penempatan dana pemerintah pada Himbara tetap berjalan, menyusul masih adanya keraguan dari sejumlah bank mengenai pelaksanaan kebijakan injeksi SAL tersebut.