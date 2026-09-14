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Purbaya Kena Reshuffle Mendadak, Pasar Keuangan Berpotensi Tertekan

Purbaya Kena Reshuffle Mendadak, Pasar Keuangan Berpotensi Tertekan
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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan volatilitas pasar keuangan. Ilustrasi/Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi menilai pencopotan mendadak Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan pada sore ini dapat memicu ketidakpastian fiskal di pasar keuangan.

Keputusan pergantian menteri tersebut diprediksi berpotensi menekan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan besok pagi.

"Pergantian menteri keuangan secara mendadak dari Purbaya Yudhi Sadewa memicu kekhawatiran pelaku pasar ya, dari investor asing mengenai kesinambungan kebijakan anggaran pemerintah ke depan," kata Ibrahim dalam pesan suara, Senin (14/9).

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Ibrahim memandang momentum pencopotan Purbaya sebagai akumulasi bom waktu yang sudah berlangsung cukup lama.

Dia menyebut Purbaya sosok menteri yang bersih dan konsisten melakukan pembenahan di lingkungan Kementerian Keuangan, Pajak, serta Bea Cukai.

Aksi bersih-bersih tersebut dinilai memicu resistensi dan menghadirkan banyak musuh, terutama dari kalangan yang membawa kepentingan partai politik.

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"Ya bisa saja ini banyak sekali musuhnya ya, terutama adalah orang-orang dari partai politik, titipan-titipan dari partai politik ya sangat wajarlah," ujar Ibrahim menjelaskan.

Di sisi lain, Purbaya tercatat melakukan penyesuaian anggaran semester kedua dengan meningkatkan target defisit anggaran dari 2,68% menjadi 2,86% serta asumsi harga minyak mentah dari 70 menjadi 80.

Pengamat menilai pencopotan mendadak Purbaya dari posisi Menteri Keuangan pada sore ini dapat memicu ketidakpastian fiskal di pasar keuangan.

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