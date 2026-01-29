menu
Purbaya Klaim IHSG Anjlok Gegara Syok Sesaat, Tegaskan Soal Saham Gorengan

Pekerja melintas di depan layar Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hanya syok sementara.

Menurutnya, penurunan indeks bursa sebagian besar disebabkan jatuhnya saham yang memiliki volatilitas tidak wajar alias saham gorengan.

Purbaya mengatakan sudah memberikan peringatan keras agar lantai bursa dibersihkan dari keberadaan saham gorengan.

"Kalau yang jatuh bursa saham-saham gorengan, kan, saya sudah ingatkan dari dulu. Bersihkan bursa dari saham gorengan," kata Purbaya, Kamis (29/1).

Menkeu Purbaya memastikan pondasi ekonomi RI akan terus membaik ke depan.

Dia optimistis situasi akan segera pulih dan dana yang diperoleh tetap akan difokuskan untuk pembangunan.

"Biasanya dua hari, dua setengah hari, dua hari, tiga hari habis itu sudah," tuturnya memprediksi durasi gejolak pasar.

Purbaya menyinggung ketidaktahuan publik mengenai mekanisme indeks MSCI, sehingga situasi chaos terjadi.

