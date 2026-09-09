Purbaya Memastikan DBH Daerah Cair Meski Nominalnya Tak Sesuai Pengajuan
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah akan tetap disalurkan.
Kendati demikian, Purbaya menekankan nominal yang dikeluarkan tidak akan sesuai dengan besaran yang diajukan pemerintah daerah.
Purbaya menjelaskan penyesuaian diambil sebagai bagian dari kebijakan anggaran demi memastikan kondisi APBN Indonesia secara keseluruhan tetap terjaga.
"DBH-nya pasti keluar, tetapi enggak sebesar yang dia minta," kata Purbaya di Sunter, Jakarta Utara, Selasa (8/9).
Kendati total transfer ke daerah berkurang Rp 200 triliun, Purbaya mengungkapkan belanja tambahan untuk program-program di daerah justru mengalami kenaikan.
Perubahan skema membuat dampak anggaran yang dirasakan daerah sebenarnya lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Menurut Purbaya, terdapat permasalahan infrastruktur daerah yang dikerjakan pemerintah pusat, meskipun sebagian dana tidak diberikan langsung.
"Misalnya, jembatan yang enggak ada, segala macam, dibuat program 1.000 jembatan, program pembangunan jembatan darurat itu, yang dibangun tentara," katanya menjelaskan.
Menkeu Purbaya memastikan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah akan tetap disalurkan meski tak sesuai dengan nominal pengajuan.
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