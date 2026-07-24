Purbaya Minta Investor Segera Jual Dolar AS
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan para investor mulai membeli saham dan menjual dolar AS.
Hal itu setelah setelah S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang, dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil.
"Seharusnya ke depan sentimen negatif di pasar modal, di pasar obligasi, maupun nilai tukar rupiah akan hilang dengan cepat," ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (24/7).
Purbaya menjelaskan keputusan S&P menjadi sinyal kuat berbagai kekhawatiran akan kondisi ekonomi Indonesia tidak terbukti.
"Jadi, ke depan siap-siap beli saham, kalau punya dolar, jual dolarnya," katanya.
Purbaya menilai afirmasi peringkat kredit dari S&P bisa meningkatkan kepercayaan investor, termasuk investor asing, terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Kendati demikian, Purbaya enggan memberikan proyeksi angka S&P dapat mendorong penguatan IHSG maupun nilai tukar rupiah dalam waktu dekat.
Purbaya menilai investor yang cermat seharusnya segera memanfaatkan momentum tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyarankan para investor mulai membeli saham dan menjual dolar AS.
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