menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Purbaya Optimistis Ekonomi RI Moncer pada 2026, Nih Buktinya

Purbaya Optimistis Ekonomi RI Moncer pada 2026, Nih Buktinya

Purbaya Optimistis Ekonomi RI Moncer pada 2026, Nih Buktinya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis sudah mempunyai modal yang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2026.

Keyakinan Purbaya ini dipicu oleh beberapa faktor yang menyebabkan ekonomi nasional terus menunjukan tren positif.

“Tahun 2026 harusnya pertumbuhan 6 persen, seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk dicapai,” kata Purbaya dikutip Jumat (2/1).

Baca Juga:

Purbaya menilai terjadi perlambatan ekonomi yang signifikan pada sembilan bulan pertama tahun 2025.

Namun, perkembangan kebijakan fiskal dan moneter belakangan dianggap sudah cukup untuk menjadi bekal menyambut tahun anggaran 2026.

Menurut Purbaya, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter berhasil memulihkan perekonomian dengan cukup baik.

Baca Juga:

Dia mengakui perkembangan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan, yang biasanya disimpan di Bank Indonesia (BI), tidak sekencang proyeksi yang dia targetkan.

Kendala ini, kata dia, disebabkan oleh ketidakselarasan kebijakan fiskal dan moneter.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa optimistis sudah mempunyai modal yang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI