Purbaya Optimistis Pertumbuhan Kredit Perbankan Makin Moncer di 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan kredit perbankan dapat mendekati double digit pada Januari 2026 mendatang.

Keyakinan Purbaya ini seiring langkah pemerintah yang kembali menempatkan dana Rp 76 triliun ke Bank Himbara, yang diperuntukan untuk mendorong percepatan penyaluran kredit ke sektor riil.

Purbaya menjelaskan perlambatan kredit perbankan yang terjadi beberapa bulan terakhir. Tetapi itu bukan indikasi pelemahan fundamental, melainkan dinamika normal yang turut dipengaruhi perlambatan pertumbuhan uang.

"Saya lihat kan, tadinya (kredit) naik, agak turun sedikit karena uangnya pertumbuhannya melambat juga, dari 13 (persen) turun ke 7 (persen). Makanya saya injek lagi Rp 76 triliun tadi untuk mendorong lagi," kata Purbaya dikutip Sabtu (22/11).

Bendahara negara ini menegaskan proses transmisi likuiditas membutuhkan waktu, termasuk melalui mekanisme proses efek pengganda uang atau money multiplier effect di perbankan

"Tapi yang jelas saya.lihat nanti trennya seperti apa ke depan. Kalau saya pikir sih akan lebih kuat lagi ke depan, karena kalau saya lihat ekonomi sudah mulai kelihatan (membaik) di mana-mana kan," ucapnya.

Adapun pemerintah sebelumnya telah menempatkan dana Rp 200 triliun di bank anggota Himbara.

Kemudian per 10 November 2025 pemerintah kembali menempatkan dana Rp 76 triliun ke Himbara dan Bank Jakarta, masing-masing Rp 25 triliun untuk BRI, Mandiri, dan BNI serta Rp 1 triliun untuk Bank Jakarta.