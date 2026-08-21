Purbaya Pasang Kuda-Kuda Batasi Pertalite untuk Desil 9-10

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi, jenis Pertalite untuk desil 9 dan 10.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembatasan pembelian Pertalite tersebut dapat menghemat sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi.

"Nanti ada penghematan (anggaran), tetapi kami masih hitung. Kira-kira ya 10 persen kalau saya enggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (20/8).

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Purbaya menegaskan pembatasan BBM jenis Pertalite itu dilakukan agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.

"Enggak, (subsidi BBM, red) enggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti supaya tepat sasaran," tegas Purbaya.

Purbaya mengaku hingga saat ini pembatasan pembelian Pertalite untuk golongan desil 9 dan 10 masih dikaji antar–kementerian.

"Mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu," ungkap Purbaya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp 210,1 triliun, atau sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 318,9 triliun.