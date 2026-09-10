Purbaya Pastikan Tak Ada Gagal Bayar Kredit Kopdes Merah Putih

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan ada risiko gagal bayar pada cicilan Koperasi Merah Putih di bank Himbara.

Hal tersebut ditegaskan seusai pertemuan bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri BUMN Dony Oskaria pada Rabu (9/9).

Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran khusus guna melunasi cicilan KDKMP langsung kepada bank-bank Himbara atas usulan Menteri Koperasi.

“Transfer langsung ke Himbara berdasarkan permintaan dari Pak Menteri Koperasi,” kata Menkeu di kantornya.

Di samping itu, Purbaya menyebutkan pembentukan Satgas merupakan hasil mufakat dari pertemuan lintas kementerian tersebut.

Keberadaan tim khusus ini disiapkan untuk menjaga agar sektor perbankan nasional tetap aman dari gangguan pembiayaan.

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“Tadi kami bertiga setuju, sepakat untuk membentuk satu satuan tugas (Satgas) yang bisa memanfaatkan adanya Koperasi Merah Putih secara maksimal,” tuturnya.

Satgas tersebut nantinya mengemban tugas krusial agar KDKMP dapat beroperasi secara produktif dan ekonomis.