Purbaya Punya Dugaan Penyebab Dirinya Dipecat Prabowo

jpnn.com - JAKARTA - Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan faktor yang diduga menjadi penyebab dirinya dicopot sebagai Menteri Keuangan.

Dia mengakui salah satu hal yang menjadi penyebab, yakni upaya perombakan struktural di badan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai.

"Sebagian mungkin ada karena itu ya," kata Purbaya seusai sertijab, Selasa (15/9).

Sebelum dipecat, Purbaya diketahui merombak lebih dari 300 pejabat di bawah lingkungan Kementerian Keuangan.

Upaya perombakan tersebut diketahui sebagai langkah penyegaran yang dilakukan Purbaya untuk mengurangi tindakan penyelewengan di bawah kementerian keuangan.

Purbaya memastikan pemecatannya ini tidak berhubungan dengan kebijakan anggaran yang telah dilakukan selama menjabat.

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Menurut Purbaya, kebijakan tersebut sepenuhnya diketahui oleh presiden sehingga tidak ada faktor yang membuatnya harus turun dari singgasana bendahara negara.

Namun, terlepas dari hal tersebut, dia menekankan keputusan pencopotannya merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa diganggu gugat.