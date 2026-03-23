menu
JPNN.comJPNN.com
Purbaya Putar Otak agar Pengusaha Lokal Bersaing dengan Produk China

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan memperkuat platform lokapasar atau marketplace lokal.

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan memperkuat platform lokapasar atau marketplace lokal.

Menurut Purbaya, hal itu dilakukan untuk mencegah dominasi produk asing di tengah pertumbuhan pesat digitalisasi perdagangan.

Purbaya menilai ekosistem saat ini lebih banyak dikuasai perusahaan asing. Kondisi ini menjadi tantangan bagi para pelaku usaha lokal.

Baca Juga:

“Saya lagi pikirkan ada enggak perusahaan domestik yang bisa dihidupkan lagi untuk menjadi kompetisi dari dominasi China,” kata Purbaya di Jakarta, Minggu (23/3).

Karena itu, Purbaya akan mempelajari ekosistem marketplace eksisting, termasuk yang berkolaborasi dengan media sosial seperti Tokopedia dan TikTok.

Langkah itu merupakan salah satu upaya Purbaya untuk memperkuat perekonomian nasional.

Baca Juga:

Di tengah gejolak geopolitik global, Purbaya memasang strategi penguatan permintaan domestik guna mencegah ketergantungan terhadap faktor eksternal.

Selain soal marketplace, bendahara negara juga menyiapkan rencana dukungan terhadap sektor swasta, menjaga daya beli masyarakat, mengelola harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dari dampak harga minyak global, hingga mendorong belanja pemerintah agar terserap tepat waktu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI