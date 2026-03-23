Purbaya Putar Otak agar Pengusaha Lokal Bersaing dengan Produk China
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan memperkuat platform lokapasar atau marketplace lokal.
Menurut Purbaya, hal itu dilakukan untuk mencegah dominasi produk asing di tengah pertumbuhan pesat digitalisasi perdagangan.
Purbaya menilai ekosistem saat ini lebih banyak dikuasai perusahaan asing. Kondisi ini menjadi tantangan bagi para pelaku usaha lokal.
“Saya lagi pikirkan ada enggak perusahaan domestik yang bisa dihidupkan lagi untuk menjadi kompetisi dari dominasi China,” kata Purbaya di Jakarta, Minggu (23/3).
Karena itu, Purbaya akan mempelajari ekosistem marketplace eksisting, termasuk yang berkolaborasi dengan media sosial seperti Tokopedia dan TikTok.
Langkah itu merupakan salah satu upaya Purbaya untuk memperkuat perekonomian nasional.
Di tengah gejolak geopolitik global, Purbaya memasang strategi penguatan permintaan domestik guna mencegah ketergantungan terhadap faktor eksternal.
Selain soal marketplace, bendahara negara juga menyiapkan rencana dukungan terhadap sektor swasta, menjaga daya beli masyarakat, mengelola harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dari dampak harga minyak global, hingga mendorong belanja pemerintah agar terserap tepat waktu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kepala Daerah Protes Dana Transfer Dipotong, Malah Beli Mobil Rp 8 M, Prabowo Geleng Kepala
- Aktivitas Mudik Idulfitri 2026 Diprediksi Tingkatkan Perputaran Ekonomi Nasional
- RI Hemat Rp 5 Triliun saat MBG Libur di Momen Lebaran
- Muncul Wacana Pemotongan Gaji Menteri untuk Penghematan
- Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional, Pemerintah Siapkan Langkah Antisipasi dan Efisiensi di Berbagai Sektor
- Sekretariat Wapres Dorong Penguatan UMKM & Ekonomi Perempuan