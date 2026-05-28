menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Purbaya: Rupiah Akan Menguat dengan Signifikan

Purbaya: Rupiah Akan Menguat dengan Signifikan

Purbaya: Rupiah Akan Menguat dengan Signifikan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan pemerintah tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa  membeberkan pemerintah tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

“Ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang akan membantu menaikkan rupiah dengan signifikan,” katanya di Jakarta, Rabu (27/5).

Purbaya mengaku mesti rupiah terus melorot  kondisi tersebut tidak sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia yang menurutnya masih cukup baik.

Baca Juga:

“Ini terjadi karena fundamentalnya bagus, sebetulnya enggak masuk akal. Biasanya melemah kalau ada gangguan di fundamental ekonomi,” ujar dia.

Purbaya juga memastikan pelemahan nilai tukar rupiah  tidak mengharuskan pemerintah menghitung ulang APBN.

Kementerian Keuangan, menurut dia, sebelumnya sudah melakukan simulasi terhadap berbagai skenario ekonomi, termasuk memperhitungkan saat harga minyak global mencapai USD 100 per barel.

Baca Juga:

“Kami udah hitung. Pada waktu simulasi (minyak global) USD 100 per barel itu, asumsi rupiahnya juga sudah diperhitungkan. Jadi enggak ada masalah, saya enggak harus hitung ulang APBN-nya,” ujar Purbaya.

Selain itu, dia memandang kondisi pasar obligasi masih terkendali meski rupiah mengalami tekanan. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan pemerintah tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI