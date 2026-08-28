Purbaya Sebut Ekonomi Global Bakal Moncer pada 2027

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan perekonomian global diproyeksikan kembali menguat pada 2027 setelah dibayangi berbagai ketidakpastian.

Proyeksi tersebut mengacu pada perkiraan sejumlah lembaga internasional, antara lain Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

"Berbagai lembaga internasional memproyeksikan perekonomian global akan kembali meningkat pada tahun 2027," ujar Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8).

Purbaya mengaku selama ini ekonomi global terpuruk akibat konflik di Timur Tengah, khususnya eskalasi ketegangan Amerika Serikat, Israel, Iran.

"Saat ini masih bergejolak sehingga terus membayangi kinerja pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global tahun 2026. ,” kata Purbaya.

Meski perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian, Purbaya memastikan kondisi ekonomi Indonesia tetap solid.

“Perekonomian Indonesia memiliki fundamental yang kuat dan stabil, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan ketidakpastian global,” bebernya.

Meski demikian, Purbaya mewanti-wanti adanya sejumlah risiko global, termasuk perkembangan geopolitik, fluktuasi harga energi dan komoditas, fragmentasi perdagangan global, serta arah kebijakan moneter dan perdagangan negara-negara maju.