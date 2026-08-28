menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Purbaya Sebut Ekonomi Global Bakal Moncer pada 2027

Purbaya Sebut Ekonomi Global Bakal Moncer pada 2027

Purbaya Sebut Ekonomi Global Bakal Moncer pada 2027
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan perekonomian global diproyeksikan kembali menguat pada 2027 setelah dibayangi berbagai ketidakpastian.

Proyeksi tersebut mengacu pada perkiraan sejumlah lembaga internasional, antara lain Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

"Berbagai lembaga internasional memproyeksikan perekonomian global akan kembali meningkat pada tahun 2027," ujar Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/8).

Baca Juga:

Purbaya mengaku selama ini ekonomi global terpuruk akibat konflik di Timur Tengah, khususnya eskalasi ketegangan Amerika Serikat, Israel, Iran.

"Saat ini masih bergejolak sehingga terus membayangi kinerja pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global tahun 2026. ,” kata Purbaya.

Meski perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian, Purbaya memastikan kondisi ekonomi Indonesia tetap solid.

Baca Juga:

“Perekonomian Indonesia memiliki fundamental yang kuat dan stabil, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan ketidakpastian global,” bebernya.

Meski demikian, Purbaya mewanti-wanti adanya sejumlah risiko global, termasuk perkembangan geopolitik, fluktuasi harga energi dan komoditas, fragmentasi perdagangan global, serta arah kebijakan moneter dan perdagangan negara-negara maju.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan perekonomian global diproyeksikan kembali menguat pada 2027 setelah dibayangi berbagai ketidakpastian.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI