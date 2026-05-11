Purbaya Sebut Harga Pertamax Berpotensi Turun Menyusul Minyak Dunia
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax berpotensi turun.
Keyakinan tersebut menyusul tren penurunan harga minyak dunia lantaran perdamaian Amerika Serikat - Iran.
Dia menyadari kenaikan minyak dunia menjadi pukulan telak untuk fondasi perekonomian Tanah Air beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, penurunan minyak dunia saat ini akan diyakini akan membantu menstablilisasi kembali ekonomi dalam negeri.
“Saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun, sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan semakin kuat," kata Purbaya dalam rapat kerja di DPD RI, Jakarta, Senin (22/6).
Sebagaimana diketahui, pemerintah tidak menaikkan BBM subsidi, pertalite di tengah kenaikan harga minyak melonjak signifikan akibat konflik global.
Namun, pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi, salah satunya Pertamax yang memicu kekhawatiran publik.
Purbaya mengaku kebijakan yang diputuskan selama masa konflik Timur Tengah memang bukan langkah ideal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax berpotensi turun.
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