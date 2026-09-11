Purbaya Sebut Program Pembukaan Rekening Massal Tidak pada 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kecil kemungkinan program pembukaan rekening massal akan diterapkan tahun ini.

Sebab, menurut Purbaya untuk anggaran tahun berjalan atau 2026 ini telah ditetapkan.

“Kalau anggaran tahun ini kan sudah mepet, seharusnya mulai tahun depan. Mereka juga perlu persiapan. Itu ada penggabungan data Dukcapil sama data perbankan dan Bank Indonesia (BI). Itu perlu waktu untuk merapikan itu semua, nggak langsung besok siap,” tutur Purbaya di Jakarta, Kamis (10/9).

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Purbaya juga menjelaskan proyeksi anggaran Rp 11 juta untuk rencana pembukaan rekening massal bagi masyarakat belum final.

"Belum (ditetapkan) sebesar Rp 11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung,” kata Purbaya.

Purbaya menilai jumlah target penerima program seharusnya tidak mencapai angka Rp 11 triliun, mengingat program utamanya hanyabmenyasar masyarakat berusia 17 tahun yang baru mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Yang jelas itu semua angka masih kasar. Nanti setelah itu dihitung betul, 200 juta (masyarakat), berarti (sekitar) 80 juta yang di bawah 17 tahun," jelasnya.

Bendahara negara mengaku belum bisa memberikan perkiraan kapan program tersebut diimplementasikan.