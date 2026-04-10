Purbaya Sebut Tidak Ada Lagi Pengadaan Motor Listrik pada 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada lagi pembelian motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPG) pada tahun 2026. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tidak ada lagi pembelian motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPG) pada tahun 2026.

Hal itu diungkapkan Purbaya setelah beredar di media sosial adanya ratusan motor listrik yang berlogo Badan Gizi Nasional (BGN).

Purbaya juga mengaku telah mengkonfirmasi perihal tersebut kepada Kepala BGN Dadan Hindayana.

“Saya Pak Dadan, tahun ini tidak ada. Jadi, tahun ini tidak ada lagi pembelian,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (9/4).

Purbaya mengaku terjadi miskomunikasi dalam pembahasan pengadaan motor listrik pada tahun lalu. 

Purbaya mengira usulan pengadaan tersebut telah dia tolak, tetapi ternyata, sebagian usulan sudah berjalan.

Purbaya pun menduga pengajuan pengadaan tersebut dilakukan sebelum ia menjabat sebagai bendahara negara. 

Meski begitu, dia mengatakan bakal memantau dengan lebih ketat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.

