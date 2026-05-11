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Purbaya Siapkan Skema Agar Pemda Bisa Berutang ke SMI, Bayarnya Pakai DBH

Purbaya Siapkan Skema Agar Pemda Bisa Berutang ke SMI, Bayarnya Pakai DBH
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Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sedang menyiapkan skema pembiayaan yang memungkinkan pemerintah daerah (Pemda) mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Dalam skema yang disiapkan Purbaya, pemda bisa membayar sebagian pinjaman menggunakan dana bagi hasil (DBH).

"Nanti kami ajukan ke daerah kalau mau berutang ke SMI, nanti dibayarnya pakai sebagian DBH itu," kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

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Purbaya menyoroti masih adanya kebutuhan infrastruktur di sejumlah daerah yang belum terealisasi meskipun telah masuk dalam penganggaran.

Dia mencontohkan soal kebutuhan pembangunan jembatan di berbagai wilayah.

Kondisi tersebut menurutnya turut melatarbelakangi program pembangunan 1.000 jembatan serta pembangunan jembatan darurat yang melibatkan TNI.

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"Kalau dilihat, salah satu komplain, ada banyak di daerah itu infrastruktur yang ada penganggarannya tapi enggak dibangun juga. Misalnya, jembatan yang enggak ada," tuturnya.

Menurut Purbaya, penggunaan pinjaman dari PT SMI juga dapat membantu memastikan proyek yang dibiayai benar-benar terealisasi.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sedang menyiapkan skema pembiayaan agar pemda bisa berutang ke SMI, bayarnya menggunakan DBH.

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