Purbaya Siapkan Skema SMI, Bupati Siak: Pusing Bayar Utang Malah Disuruh Berutang
jpnn.com - JAKARTA – Bupati Siak Afni Zulkifli menolak rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan skema yang memungkinkan pemerintah daerah mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membiayai pembangunan infrastruktur.
Menkeu Purbaya mengatakan sebagian pembayaran pinjaman ke PT SMI menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Nanti kami ajukan ke daerah kalau mau berutang ke SMI, nanti dibayarnya pakai sebagian DBH itu,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (8/9).
Purbaya menyoroti masih adanya kebutuhan infrastruktur di sejumlah daerah yang belum terealisasi meskipun telah masuk dalam penganggaran.
Dia mencontohkan kebutuhan pembangunan jembatan di berbagai wilayah.
Kondisi tersebut, menurut dia, turut melatarbelakangi program pembangunan 1.000 jembatan serta pembangunan jembatan darurat yang melibatkan TNI.
“Kalau dilihat, salah satu komplain, ada banyak di daerah itu infrastruktur yang ada penganggarannya tapi nggak dibangun juga. Misalnya jembatan yang enggak ada,” ujarnya.
Menurut dia, penggunaan pinjaman dari PT SMI juga dapat membantu memastikan proyek yang dibiayai benar-benar terealisasi.
Bupati Siak Afni Zulkifli menolak rencana Menkeu Purbaya mengenai skema yang memungkinkan pemda pinjam uang ke PT SMI.
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